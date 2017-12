Attack on Titan 2 : trailer et date de sortie

Koei Tecmo précise ses plans pour le lancement de sonet annonce donc une sortie pour le 15 mars au Japon, puis le 20 du même mois en Europe. Le titre sortira sur PC, PS4, Switch, Xbox One (uniquement en occident) et PS Vita (uniquement au Japon).Un nouveau trailer est disponible, ainsi qu'un retour de Live juste en dessous où vous pourrez découvrir du gameplay de 18:44 à 30:50, et de 43:40 à 53:04.