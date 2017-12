Earth Defense Force 5 : trailer avant la sortie JP

Si cette semaine niveau planning, les regards sont poursur Switch, la prochaine sera aux yeux des japonais davantage dédiée à la PlayStation 4 avec deux sorties d'une certaine importance pour bien finir l'année, à savoiret, tous deux prévus sur l'archipel pour le 7 décembre.En voici un nouveau trailer pour montrer quelques rares nouveautés (l'inédit se situant surtout sur les véhicules et le bestiaire), et nous verrons donc d'ici deux semaines si le titre parvient à réitérer l'exploit du quatrième épisode, qui approcha des 350.000 ventes sur ce territoire.