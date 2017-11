FFXV : vidéos du mode switch & DLC Ignis

Le suivi des'illustre ici avec deux vidéos de gameplay, dont une première de qualité passable mais qui permet de découvrir ce que donnera le nouveau système permettant de switcher entre les quatre persos, et ce tout au long de l'aventure sauf les chapitres où Noctis se retrouve seul.Une nouveauté accessible via une MAJ gratuite en décembre, accompagnée dans les mêmes eaux de l'extension Ignis (13 décembre) dont vous pouvez découvrir les trois premières minutes plus bas.On rappelle enfin que le titre aura droit à au moins trois nouvelles extensions en 2018, dont une consacrée à Ardyn et son passé.