Entre Akuma disponible depuis le lancement et Noctis qui arrivera prochainement, c'est Geese Howard de Fatal Fury qui arrivera demain dans, inclus dans le Season Pass et fourni avec son stage et quelques costumes pour aller avec.Le personnage sera évidemment jouable dans les différents modes VS, ainsi que le Tekken Bowl, mais n'aura malheureusement pas droit à un petit chapitre surprise dans le mode Histoire.