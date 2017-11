One Piece Grand Cruise : un premier trailer

On attend toujours des nouvelles du fameux « gros projet One Piece » promis depuis des mois par Bandai Namco, et en attendant, voici toujours un premier trailer de, spin-off à la sauce PlayStation VR qui vous permettra de vivre quelques grands moments aux cotés de l'équipage au Chapeau de Paille.Sortie prévue quelque part en 2018 sur le territoire japonais.