Wonder Boy TDT : précisions sur les ventes

Lors d'un petit entretien avec le groupe allemand « Game Two », l'un des développeurs dea livré quelques précisions sur les ventes de son bébé, permettant d'appuyer le fait que l'équipe a bien fait de miser sur la dernière de Nintendo dans sa période de lancement : le titre a fait environ 100.000 ventes sur Switch, soit davantage que tous les autres supports combinés.Du coup, on sait maintenant que ce remake a fait un peu moins de 200.000 ventes au total, et connaîtra début 2018 une nouvelle mise en avant avec la sortie d'une version boîte, uniquement sur PS4 et Switch.