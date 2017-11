Hashimoto : 2018, grosse année pour Final Fantasy Hashimoto : 2018, grosse année pour Final Fantasy

Lors d'une récente interview faite sur la chaîne Edamame Arcade, Shinji Hashimoto de Square Enix a signalé que 2018 serait une grosse année pour la marque Final Fantasy, promettant ni plus ni moins le lancement de nouveaux titres actuellement en conception au sein des studios.



Incluant canons & spin-offs, on peut déjà inclure Dissidia Final Fantasy NT (PS4) et Final Fantasy XV (PC) qui arriveront tous deux en début d'année, et sans savoir sur quoi miser ensuite, on espère vivement et peut-être naïvement qu'un certain Final Fantasy VII Remake – Partie 1 fera partie du lot.