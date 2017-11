FFXV : nouveau RDV ce 29 novembre FFXV : nouveau RDV ce 29 novembre

Disponible depuis bientôt un an, Final Fantasy XV continue pourtant de faire parler de lui et Square Enix annonce justement la tenue d'un nouveau live Stream ce 29 novembre.



Cet énième ATR aura apparemment des choses à raconter avec :



- Retour sur la première année de suivi

- Informations concernant l'extension multi (des ajouts ?)

- Présentation de l'extension Ignis de décembre

- Annonce d'une MAJ surprise, également pour décembre



Et ce ne sera apparemment pas tout puisque les développeurs teasent « plus d'infos » sur d'autres choses non spécifiées. Peut-être une date précise pour la version PC, ou un premier aperçu du suivi de 2018.