Monster Hunter World : 20mn de gameplay

Capcom vient nous partager 20 minutes de gameplay supplémentaires pour sonqui a déjà eu largement le temps de s'afficher, mais il faut croire qu'il fallait encore nous montrer des choses sur les armes, les monstres, la créations de personnage ou encore la base.Le titre sera accessible pour les joueurs PS4 (abonnés PS Plus) du 9 au 12 décembre dans le cadre d'une bêta ouverte, afin de préparer doucement le lancement mondial le 26 janvier 2018 sur PS4 & One. La version PC arrivera elle un peu plus tard.