Gal Gun 2 se précise en Europe

L'information n'aurait finalement pas tardé : l'éditeur PQube annonce que la version européenne (et US) desortira pour le printemps 2018 sur PS4 et Switch, soit probablement quelques semaines après le Japon (mars 2018).Voici du coup le premier trailer US (ne rêvons pas pour les textes FR) afin de rappeler rapidement les principales douceurs qui nous attendent dans cette suite plus complète, qui autorisera notamment les phases de shoot à 360°.