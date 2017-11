Gal Gun 2 affiche ses formes en vidéo

Dans la gamme des jeux « culottes & co » qui arrivent pourtant à traverser les frontières jusqu'en Europe, nous demandons aujourd'huiqui accueillera son vrai deuxième épisode au Japon le 15 mars 2018, sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, en notant qu'une sortie occidentale est déjà dans les plans.Dans cette suite, il faudra viser les petits démons autour des demoiselles « très fiévreuses » pour les shooter et ensuite les aspirer dans votre espèce d'arme magique. Une arme qui pourra évoluer avec le temps, pour renforcer votre score dans les niveaux déjà visités, et qui bénéficiera d'une fonction « Hyper Vaccum » permettant pendant quelques secondes d'absorber les démons… mais également les habits des filles passant à votre portée.Avouons que les développeurs ne manquent jamais d'idées.