Blaster Master Zero va passer en 1.5

Inti Creates n'en a toujours pas fini avec son petit, et nous annonce donc l'arrivée ce 23 novembre d'une MAJ 1.5 qui ajoutera gratuitement un nouveau mode de jeu permettant du combat en 1V1 avec de multiples personnages, objets et armes.Un petit bonus qui trouvera surtout son intérêt pour ceux qui ont acheté le jeu à ses débuts (9,99€) et qui ont donc pu récupérer les nouveaux persos sans lâcher un sou supplémentaire, là où les nouveaux-venus devront cracher 2€ par tête.