Splatoon 2 : les deux MAJ de fin d'année

Quelques jours après le nouveau personnage pour, c'est maintenantqui va rehausser son contenu avec non pas une mais deux MAJ détaillées avec la vidéo ci-dessous.Sinon en résumé, voici à quoi s'attendre.- Ajout de 4 nouveaux stages. Tous seront accessibles au fur et à mesure, à raison d'un par semaine. Le Supermarché Cétacé (inédit) sera par exemple disponible le 25, suivi de la « Galerie des Abysses » (inédit), « l'Encrepôt » (remake) et le « Centre Arowana » (remake).- 140 nouveaux accessoires.- Nouveau stage Salmon Run : Fumoir Sans-Espoir.- Nouvelles musiques.- Possibilité de changer d'équipement depuis le menu Matchmaking.- Rehausse du Level Max (99 au lieu de 50) et système de réinitialisation.- Nouveau mode de jeu par équipe : Pluie de Palourdes.- Le but sera de pêcher des palourdes et de les lancer dans le panier adverse.