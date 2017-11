Planet of the Apes : trailer de lancement

Comme nous le disions hier, c'est cette semaine que la gamme PlayLink PS4 (des jeux jouables directement avec un smartphone) va se doter de nouveaux titres avec tout d'abord, préquelle du filmdisponible dès à présent et donc voici le trailer de sortie.Arriveront également demainet, tous au prix de 19,99€ (comme le premier cité).Notons que ceest le seul du lot qui peut se jouer avec une manette, preuve de sa sortie prochaine sur PC et Xbox One.