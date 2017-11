Praey for the Gods attendra 2018

Hommage totalement assumé à l'univers Ueda (et plus particulièrement), le fameuxse fera attendre encore un peu, le développeur annonçant que son projet n'arrivera finalement que pour un vague 2018, tout comme la bêta, alors qu'on l'attendait de base pour cette fin d'année.Financé à hauteur de 500.000$ via Kickstarter, le titre qui ne s'est pas montré depuis un moment (la courte vidéo ci-dessous a déjà cinq mois) arrivera sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.