[Mobile] Trailer World of Final Fantasy : Meli-Melo

Square Enix diffuse un premier trailer pour, spin-off à destination du marché smartphones avec comme de coutume un statut de F2P, et une sortie rapide : « avant la fin de l'année ». Au Japon en tout cas.Pour les intéressés, une présentation plus complète tombera cette semaine, et les autres retourneront attendre du neuf sur console(s), l'éditeur ayant annoncé hier son envie « d'étendre » cette nouvelle franchise.