Street Fighter V AE : trailer V-Trigger II

Capcom délivre un trailer pour, montrant quelques uns des ajouts coté gameplay, et plus particulièrement la deuxième compétence V-Trigger.Contrairement aux habitudes de l'éditeur depuis des décennies, pas d'entourloupe cette fois puisque tous les ajouts de cette version (gameplay et mode Arcade) seront également disponibles pour les possesseurs de l'original via MAJ gratuite.Si en revanche vous souhaitez prendre le train de marche dès le 16 janvier 2018, cetteà 39,99€ inclura la totalité des personnages des Saisons 1 & 2.