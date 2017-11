Yakuza : visuels pour les annexes de Kiwami 2 + édition Day One de Yakuza 6

Un Yakuza se doit d'avoir une masse d'activités annexes et ce sera évidemment le cas pourcomme le montre ces nombreux visuels entre karaoké, combats en arène, un Virtual-On complet, du mini-golf, du majong et même de quoi s'occuper pendant la pause-pipi.Les japonais accueilleront le titre ce 7 décembre sur PlayStation 4.Parallèlement, c'est la version occidentale dequi nous refait un petit coucou avec une vidéo pour résumer les événements des précédents épisodes (uniquement sous-titres US, comme le jeu de toute façon), ainsi que l'annonce d'une édition Day One incluant un petit artbook.Ce sixième épisode arrivera lui chez nous le 20 mars 2018, toujours sur PS4.