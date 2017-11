Xenoblade Chronicles 2 : le trailer overview JP

Deux semaines tout pile nous séparent du lancement mondial de, prochaine et dernière grosse cartouche de la Nintendo Switch pour cette année 2017 qui arrivera avec son édition limitée, son pad pro dédié, un Season Pass (avec plein de bonus mais surtout une future extension) mais également son patch day one pour les voix japonaises.En voici un gros trailer overview JP, et comme de coutume dans ce genre de cas, on ne saura trop vous conseiller de ne rien regarder si vous souhaitez garder un maximum de surprises.