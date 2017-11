FFXV : l'extension multi disponible

Square Enix signale que l'extension multi « Comrades » deest disponible depuis hier sur PlayStation 4 et Xbox One, proposée au coeur du Season Pass à 24,99€ et l'on vous conseillera d'ailleurs si intéressés d'opter pour cette méthode vu que le DLC seul coûte 19,99€.Rappelons en outre que la nouvelle MAJ est également accessible à tous, permettant enfin d'accepter plusieurs quêtes de chasse en même temps (et ajoutant des recettes histoire de).En voici un trailer où l'éditeur ne s'embête pas (des extraits du film Kingsglaive) ainsi que quelques visuels.