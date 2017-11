Voez : un trailer pour la version boîte [JP]

Ayant rencontré un succès satisfaisant pour son développeur (plus de 40.000 ventes), le petitrenforcera sa visibilité le 25 janvier prochain au Japon avec la sortie d'une version boîte à 4.000 yens, édition qui n'a pas encore été annoncée en occident.Voici donc un trailer pour cette version qui inclura d'office tous les morceaux sortis entre temps sous la forme de DLC gratuits (160 musiques au total), et la possibilité d'y jouer avec des boutons, et donc en mode dock, là où la version numérique ne peut être pratiquée qu'en nomade.