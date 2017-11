Attack on Titan 2 : nouveau trailer

Koei Tecmo diffuse un nouveau trailer pour, une suite bien plus ambitieuse sur le papier avec un casting revu à la hausse (30 persos jouables), un Hub plus complet pour les annexes, le craft et le système de relations, en ajoutant à cela des ennemis bien plus réactifs, un gameplay affiné et la possibilité de créer son propre avatar pour faire des missions spéciales histoire de revivre les deux saisons de l'anime « avec un autre point de vue ».Lancement prévu courant mars 2018 sur PC, PS4, One et Switch.