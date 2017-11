Fighting EX Layer : trailer et infos sur la bêta

Arika s'est enfin décidé à préciser ses plans concernant son mystérieux « Mysterious Fighting Game » qui prendra donc le nom de, assurant donc son statut de suite spirituelle àqui fêtera l'année prochaine ses 20 ans.On y retrouvera néanmoins les personnages des différents(Yoshiki Okamoto ayant gardé les droits des personnages créés pour l'occasion), avec une bêta de deux semaines prévue dès le 11 décembre qui inclura six combattants. Cela permettra également de découvrir plus en détails les effets du système « Gougi » qui proposera au joueur de choisir un deck de 5 bonus (sur l'attaque, la défense, etc.), ne pouvant être déclenchés que sous conditions, du genre frapper x fois au préalable.La version complète arrivera courant 2018, exclusivement sur PS4.