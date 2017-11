Monster Hunter World : du gameplay à Rotten Vale

Lors d'un énième Live, la branche japonaise de Capcom en a montré un peu plus sur la zone « Rotten Vale » de, dévoilée durant la dernière Paris Games Week et incluant la grosse bestiole Radobaan qui se sert des carcasses environnantes pour se construire une armure. L'éditeur en profite pour indiquer que la bêta ouverte sur PS4 débutera finalement le 10 décembre au Japon, sans préciser si ce mini-report sera également valable en occident (du 9 au 12 décembre chez nous).Sortie prévue le 26 janvier sur PS4 & One, puis plus tard sur PC.