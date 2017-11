Premier trailer pour Shining Resonance PS4

Après l'annonce en début de semaine, voici le premier trailer pour le Remaster PS4 dequi avec sa sortie prévue au Japon le 29 mars prochain viendra garnir un premier trimestre déjà chaleureux (ou en tout cas plus que cette fin d'année) pour la machine de Sony avecou encoreParmi les principaux ajouts de cette édition, on retiendra le 60FPS, la refonte de l'IA, davantage d'indications pour les annexes, un nouveau mode « Refrain » qui changera de nombreux éléments du scénario et qui nous offrira Jenius et Excela dès le départ, et enfin la présence des 150 DLC (!) sans avoir à payer 1 yen supplémentaire, incluant costumes, events pour les persos ainsi que donjons supplémentaires.