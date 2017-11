Nouvelle étape pourqui vient de passer la 4.0 avec la mise à disposition de sa nouvelle MAJ, ajoutant un nouveau personnage à découvrir dans le trailer ci-dessous, ainsi que le stage qui va avec.On ajoutera à cela un nouvel élément (le poison), un premier event online (temporaire) et de multiples rééquilibrages, particulièrement dans le 2V2 où la corde de lien sera un peu plus grande, mais vos frappes un peu plus lentes.