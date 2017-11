Un nouveau trailer pour Okami HD

Capcom nous propose un nouveau trailer pour sa future réédition d', attendue pour le 12 décembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, pour une vingtaine d'euros en boîte comme en dématérialisé.Au programme, le retour des mini-jeux durant les temps de chargement, une option 4/3 pour ceux qui veulent se la jouer à l'ancienne et une résolution 4K si vous avez la machine adéquate.