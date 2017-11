Super Bomberman R : la grosse MAJ 2.0

Konami ne veut pas lâcher sonqui vient d'accueillir sa nouvelle mise à jour (2.0) encore plus conséquente que les précédentes, et toujours gratuite.En voici le contenu :- Nouveau mode Grand Prix avec ses propres paramètres- Le mode grand prix propose 2 modes (collecte de cristaux et deathmatch)- 10 nouveaux personnages (dont Reiko, Jehuty, Anubis, Dracula et Goemon)- 2 stages supplémentaires en multi- 9 accessoires de plus- Nouveau monde (World 7) en mode Story- Divers correctifs (rééquilibrage, bugs, caméra…)