Annoncé plus tôt dans le mois, le petitdes français de Box Hedge Games ouvre sa campagne Kickstarter avec seulement 50.000€ souhaités pour produire sonsauce 8-bits sur PC, Nintendo Switch et 3DS pour novembre 2018 (également sur PS4 & One avec les paliers bonus).Comme dans la série de Capcom qui ne souhaite pour l'heure sortir de sa tombe, le héros pourra exploiter divers pouvoirs (huit en tout), chacun servant à la fois à l'exploration et face aux boss.En voici un petit trailer, ainsi que le