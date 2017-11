Radiant Historia 3DS : la date européenne

Atlus précise la période de lancement pour, remake 3DS d'un titre de base sorti sur DS en 2011, et qui proposera quelques modifications comme un rendu graphique à la hausse, du nouveau contenu scénaristique, un doublage intégral ou encore un nouveau mode de difficulté.Bref, ça sortira donc le 13 février aux USA et le 16 du même mois en Europe, en boîte comme en dématérialisé dans les deux cas, et sans nul doute uniquement avec les textes anglais.