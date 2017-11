Injustice 2 : la surprise du Fighter Pack 3

Décidément, NetherRealm a l'art et la manière de constamment nous surprendre sur le casting de ces jeux. Jason, Freddy et Alien à une époque, Hellboy récemment, et c'est avec la même surprise que l'on découvre que le Fighter Pack 3 d'proposera Atom (lui, on savait déjà), l'Enchanteresse… mais également les Tortues Ninjas !On vous laisse avec le premier teaser.