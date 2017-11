Little Nightmares : démo jouable et deuxième DLC

Bandai Namco annonce la mise en ligne du deuxième DLC de, intégré dans le Season Pass et qui montrera toujours l'évolution du deuxième personnage (« Runaway Kid ») en parallèle des événements du jeu principal.Le troisième et dernier DLC arrivera le 10 février 2018 et l'on nous annonce en outre qu'une démo jouable est à présent disponible sur PS4 & One.