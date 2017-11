L.A. Noire Remastered : trailer version Switch

Take-Two diffuse un premier trailer pour la version Switch dequi arrivera la semaine prochaine (le 14 novembre) en même temps que les éditions PlayStation 4 et Xbox One.Si ces dernières bénéficieront de la 4K (pour la Pro et la X), la Switch se contentera évidemment des résolutions standards avec 720p en mode nomade et 1080p sur le dock. Game Informer, qui a pu s'essayer à ce Remaster, note en outre que Rockstar a amélioré l'un des défauts de l'original concernant les interrogatoires, où les réactions du détective Cole Phelps n'étaient pas toujours en adéquation avec nos choix « Vérité / Doute / Mensonge ». Cette fois, on passe à un système « Bon Flic / Mauvais Flic / Accusation » qui, selon les retours, est moins imprévisible.