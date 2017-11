Rocket League : trailer de lancement (Switch)

Encore une petite semaine avant de pouvoir se lancer sur la version Switch de(14 novembre) qui on le rappelle bénéficiera de quelques véhicules et accessoires exclusifs en plus d'une fonction cross-play avec les joueurs PC et Xbox One pour garantir une grosse communauté dès la sortie.En voici le trailer de lancement pour ce titre qui gardera son prix de 19,99€ comme partout ailleurs, et uniquement en dématérialisé dans un premier temps même si Psyonix spécifie qu'une version boîte devrait arriver par la suite, sans nul doute par l'intermédiaire de Warner Bros.