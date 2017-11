Monokuma s'illustre dans Attack on Titan 2 Monokuma s'illustre dans Attack on Titan 2

La version 3DS d'Attack on Titan 2 se montre rapidement avec quelques visuels de sa récente collaboration annoncée, où l'on découvrira donc des titans Monokumas issus de la franchise Danganronpa qui a récemment accueilli son (excellent) troisième épisode.



L'ours maléfique apparaîtra dans le cadre d'une seule et unique mission spéciale, qui terminée vous débloquera le costume dédié pour votre personnage.



Prévu pour ce 30 novembre au Japon, ce deuxième épisode sur la console de Nintendo n'est aucunement une adaptation portable de « l'autre » Attack on Titan 2 prévu l'année prochaine sur PC/PS4/One/Switch, même si les deux jeux suivront plus ou moins les événements de la Saison 2.