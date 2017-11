PS VR : un bundle avec Skyrim VR

N'ayant que peu modifié son offre depuis son lancement il y a un an, le PlayStation VR accueillera le 17 novembre un bundle aux USA au prix de 449,99$, incluant le modèle ZVR2 du casque, la PS Camera, deux PS Moves ainsi que le jeu(et un disque de 13 démos).Un prix assez sympathique au regard de l'achat au détail, et on ignore encore si l'Europe aura droit à la même chose.