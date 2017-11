La Planète des Singes d'abord sur PS4

Auparavant prévu pour une sortie simultanée sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, l'adaptation 100 % narrativeaura finalement droit à une exclusivité temporaire sur PS4, Sony ayant négocié la chose pour promouvoir sa gamme PlayLink qui on le rappelle permettra donc de vivre l'expérience directement en utilisant un smartphone iOS ou Android (mais vous pourrez très bien opter ici pour une manette).Le prix reste de 19,99€ pour cette aventure courte mais aux multiples embranchements, attendue pour le 21 novembre sur le PS Store, soit un jour avant trois autres titres de la gamme PlayLink dontet surtoutde Supermassive.Pour rappel,se situe scénaristiquement juste avant le filmqui marque le final de cette franchise rebootée, et dont la sortie en Blu-Ray/DVD est prévue pour le 8 décembre.