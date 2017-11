Need for Speed PayBack : trailer de lancement

Le lancement deapprochant, Electronic Arts nous en délivre le trailer final pour préparer les fans à ce nouvel épisode beaucoup plus scénarisé que les précédents, ce qui ne sera pas du luxe après avoir vécu « l'histoire » du reboot.Sortie prévue vendredi prochain sur PC, PS4 & One en rappelant que joueurs PC et One peuvent déjà s'y essayer une dizaine d'heures à condition d'être abonné EA/Origin Access.