EA Sports UFC 3 se dévoile

Annoncé depuis l'E3 dernier sans même s'être montré depuis,vient enfin s'afficher pour la première fois avec un rapide trailer, l'assurance d'un nouveau moteur pour l'animation, un nouveau mode carrière, Conor McGregor en tête d'affiche et le rappel d'une optimisation sur Xbox One X (il devrait en être de même pour la Pro).Un troisième épisode qui arrivera donc le 2 février 2018 sur PlayStation 4 et Xbox One.