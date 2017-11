Dragon Ball FighterZ : trailer mode Histoire (FR)

Après la version japonaise diffusé plus tôt dans la semaine, voici la version FR du Story Trailer dequi va donc s'attarder en détails sur ce morceau essentiel de la partie solo, qui mettra en avant le fameux Androïde 21 (dont on ignore toujours s'il sera jouable).Prévu le 26 janvier 2018 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.