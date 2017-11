Un peu de gameplay pour Doom VFR

Outre son retour la semaine prochaine sur Nintendo Switch,aura également droit à une version VR sous-titrée « VFR », prévu le 1er décembre sur PC (HTC Vive) et PS4 via le PS VR.Notez bien que le titre n'a rien d'une MAJ puisqu'il s'agit d'un produit neuf qui reprend les bases pour les adapter à la réalité virtuelle, avec donc quelques modifications dans le level-design, une nervosité forcément nivelée vers le bas pour éviter de nous rendre fous, et le fait de jouer sur des déplacements à téléportation, néanmoins facultatifs si vous délaissez vos PS Moves pour un pad ou un PS Aim.En voici un petit aperçu vidéo fournie par GameSpot.