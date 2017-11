Telltale confirme la compilation Walking Dead

Là encore destiné à ceux qui ont un gros retard à rattraper, Telltale Games confirme l'arrivée le 5 décembre de la Collectionpour une cinquantaine d'euros qui inclura l'incroyable Saison 1, la moins marquante mais néanmoins très bonne Saison 2, et la décevante Saison 3, et ce en plus des annexes(1 épisode) et la mini-série sur(3 épisodes).On notera une légère rehausse visuelle pour la première Saison et reste maintenant à espérer que la Saison 4 prévue en 2018 (la dernière) inversera la courbe de qualité.