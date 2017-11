Monster Hunter World : visuels et nouvelles vidéos

En plus du trailer lâché ce mardi, voici quelques visuels et du gameplay tout frais venu de la PGW pour, qui arrivera le 26 janvier prochain sur PlayStation 4 et Xbox One, puis un peu plus tard sur PC.Comme annoncé durant la conférence Sony, la version PS4 sera la seule à bénéficier d'une courte phase de bêta (du 9 au 12 décembre), ouverte à tous à l'unique condition d'être membre PS Plus.