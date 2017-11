Du gameplay pour Shadow of the Colossus HD

Présent sur les stands de la Paris Games Week 2017, le remake des'illustre un peu plus avec deux longues vidéos de gameplay fournies par Gamersyde (sans le son malheureusement) pour toujours plus prouver l'énorme rehausse technique par rapport à l'original.Sortie prévue le 6 février prochain sur PS4 (39,99€), avec on rappelle pour les possesseurs de PS4 Pro le choix entre 4K/30FPS et 1080p/60FPS.