World of Final Fantasy arrive sur PC

La version PC den'a pas encore de date de sortie mais Square Enix fera patienter les fans de la marque en annonçant le portage sur Steam du sympathique, qui arrivera donc le 21 novembre pour 40€ directement en « édition Day One », ajoutant en bonus (et pendant une semaine seulement) l'OST numérique et un fond d'écran.En voici le trailer.