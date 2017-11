PU Battlegrounds se date enfin sur Xbox One

Les intéressés craignaient un report pour 2018 mais bonne nouvelle pour eux, Microsoft et Bluehole tiendront parole en livrant la version Xbox One deavant la fin d'année, et plus précisément le 12 décembre via le programme Game Preview (le jeu est toujours en Early Access).On notera que le titre n'évoluera pas (coté MAJ) en même temps que la version PC, ou du moins pendant un temps puisque 2018 permettra de voir la route de suivi se croiser pour les deux supports. Signalons également que les loot boxes et micro-paiements ne seront pas présents à la sortie, même si l'on trouvera bien trois packs exclusifs Xbox pendant un temps (Guerrier, Accessoires et Survêtement).Enfin, si le jeu sera évidemment optimisé pour la Xbox One X, avec notamment le HDR, il faudra attendre un peu pour la 4K.Disponible sur PC depuis le début de l'année,incarne l'un des plus gros succès de ces dernières années avec déjà 18 millions de ventes, et le record de fréquentation sur Steam (plus de 2,2 millions de joueurs en simultané).