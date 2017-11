Star Wars Battlefront II : EA modifie en profondeur son principe de loot boxes

Les loot boxes et autres micro-paiements, ça rapporte, mais mieux vaut ne pas trop forcer pour éviter une trop grosse polémique. Electronic Arts l'a finalement compris en annonçant un changement d'orientation pour sonet si l'on retrouvera bien les deux éléments précités, quatre points sont là pour esquiver le coté pay-to-win vers lequel semblait filer le jeu durant sa période de bêta.- Certains cartes bonus peuvent faire la différence mais désormais, il sera impossible de tomber sur les meilleures (valeur « épique ») dans les loot boxes : il faudra impérativement passer par le craft.- A partir d'une certaine valeur, les cartes demanderont un certain niveau d'expérience pour pouvoir être utilisées.- Même chose pour les armes : impossible d'utiliser une arme puissante chopée dans une caisse si la classe attitrée n'a pas le niveau suffisant.- Enfin, les caisses propres à telle ou telle classe ne pourront être ouvertes que si vous avez atteint au préalable le niveau suffisant.Tout est conçu pour que celui qui se lance dans le jeu ne puisse bénéficier d'équipement puissant pendant ses premières parties, pendant que les joueurs très actifs bénéficieront de suffisamment d'éléments pour débloquer suffisamment de choses sans avoir à passer à la caisse.sortira le 17 novembre sur PC, PS4 & One, et sera accessible pendant quelques heures dès le 9 novembre sur vous êtes abonnés EA Access (Xbox One) ou Origin Access (PC).