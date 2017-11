Bloodstained s'offre une nouvelle présentation

Koji Igarashi nous fait part de l'avancée de ses travaux sur, titre qui n'avait pas donné de nouvelles depuis quelques temps et dont voici une nouvelle présentation vidéo incluant un nouveau stage et le boss Zangetsu qui va avec.Selon le programme souhaité par l'équipe, le jeu devrait sortir pour « le premier semestre 2018 » sur PC, PS4, One, Switch et PS Vita.