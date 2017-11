Square Enix livre le trailer Overview depour faire le point sur les bases du système : combat, invocations, classes de personnages et capacités uniques.Prévu pour le 30 janvier prochain en occident (le 11 du même mois au Japon), ce nouveau spin-off devrait proposer 28 personnages à sa sortie, et l'assurant d'un casting rehaussé sur la longueur via un Season Pass.