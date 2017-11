Tennis World Tour redonne des nouvelles

Annoncé plus tôt dans l'année,devrait faire plaisir aux fans de la discipline vu que quelque part, ils n'ont pas vraiment d'autres choix, et que coté gameplay, on est déjà assuré d'une certaine qualité puisqu'on retrouvera derrière le projet les anciens deUn rapide trailer donc, la promesse de retrouver 30 stars de la petite balle, et une sortie au printemps 2018 sur PC, PS4, One et Switch.